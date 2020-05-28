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Фокус: Украина

Зеленский освободил от подоходного налога медиков, которые борются с COVID-19 (16)

Люблю Винницу 2020.05.28 06:43
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон No591-ІХ, который возвращает медикам, которые борются с COVID-19, налог на доход физических лиц, что удерживался с их зарплат. Об этом сообщает Компромат вики Документ был принят Верховной Радой 13 мая 2020, сообщили на сайте главы государства. "Закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса
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2020.05.28 (16)

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