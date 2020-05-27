Евросоюз утвердил упрощение визового режима с Беларусью (13)

Новое Время 2020.05.27 19:11
27 мая, 18:53
В среду, 27 мая, Евросоюз окончательно утвердил упрощение визового режима с
Беларусью.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.
"Совет одобрил сегодня два решения, которые завершают принятие соглашений
об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью", - говорится в
заявлении.
В заявлении подчеркнули растущую важность отношений между ЕС и Беларусью,
ведь упрощение визового режима поможет укрепить экономические и культурные
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