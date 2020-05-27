Евросоюз утвердил упрощение визового режима с Беларусью (13)

Новое Время 2020.05.27 19:11

27 мая, 18:53 В среду, 27 мая, Евросоюз окончательно утвердил упрощение визового режима с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета. "Совет одобрил сегодня два решения, которые завершают принятие соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью", - говорится в заявлении. В заявлении подчеркнули растущую важность отношений между ЕС и Беларусью, ведь упрощение визового режима поможет укрепить экономические и культурные

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