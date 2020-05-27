Германия отказалась выдать Украине Онищенко: экс-нардеп уже на свободе (1)

РИА Мелитополь 2020.05.27 19:26

27 мая 2020, 19:11 Высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции бывшего народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в хищении природного газа в Украине. Такое решение было принято 29 мая, передает DW. По мнению судей, сейчас невозможно установить, что уголовное преследование Онищенко в Украине будет совершаться по политическим мотивам. При этом в решении отмечается, что есть значительная вероятность, что в