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Германия отказалась выдать Украине Онищенко: экс-нардеп уже на свободе

Германия отказалась выдать Украине Онищенко: экс-нардеп уже на свободе (1)

РИА Мелитополь 2020.05.27 19:26
27 мая 2020, 19:11 Высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции бывшего народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в хищении природного газа в Украине. Такое решение было принято 29 мая, передает DW. По мнению судей, сейчас невозможно установить, что уголовное преследование Онищенко в Украине будет совершаться по политическим мотивам. При этом в решении отмечается, что есть значительная вероятность, что в
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2020.05.28 (1)

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