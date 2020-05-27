Германия отказалась выдать Украине Онищенко: экс-нардеп уже на свободе (1)

РИА Мелитополь 2020.05.27 19:26
27 мая 2020, 19:11
Высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции бывшего народного
депутата Александра Онищенко, подозреваемого в хищении природного газа в
Украине.
Такое решение было принято 29 мая, передает DW.
По мнению судей, сейчас невозможно установить, что уголовное преследование
Онищенко в Украине будет совершаться по политическим мотивам.
При этом в решении отмечается, что есть значительная вероятность, что в
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