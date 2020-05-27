В Украине испытали систему "Кольчуга" после ремонта (5)

Слово і Діло 2020.05.27 22:11

27 мая 2020, 22:00 "Укроборонсервис" презентовал комплекс радиотехнической разведки "Кольчуга- КЭ, восстановленный предприятием после длительного простоя. Об этом сообщает "Укроборонпром" в среду, 27 мая. Директор "Укроборонсервиса" Владимир Воронин рассказал, что цель демонстрации комплекса "Кольчуга-КЭ" - подтверждение его готовности к выполнению боевых задач. "Мы готовы поставить этот комплекс Министерству обороны Украины,

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