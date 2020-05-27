В Украине испытали систему "Кольчуга" после ремонта (5)

Слово і Діло 2020.05.27 22:11
27 мая 2020, 22:00
"Укроборонсервис" презентовал комплекс радиотехнической разведки "Кольчуга-
КЭ, восстановленный предприятием после длительного простоя.
Об этом сообщает "Укроборонпром" в среду, 27 мая.
Директор "Укроборонсервиса" Владимир Воронин рассказал, что цель
демонстрации комплекса "Кольчуга-КЭ" - подтверждение его готовности к
выполнению боевых задач.
"Мы готовы поставить этот комплекс Министерству обороны Украины,
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