Геннадий Москаль попал из телестудии в больницу: что случилось (6)

GlavPost.Com 2020.05.27 20:37

27 мая, 2020 Петр Юрьев Бывшему губернатору стало плохо во время прямого телеэфира Бывшего народного депутата и экс-губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля госпитализировали - политику стало плохо во время прямого эфира на одном из украинских телеканалов. После очередного вопроса 69-летний Москаль не смог ответить - он стал шататься и у него закатились глаза. На этом моменте телеведущий сообщил, что гостю плохо.

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