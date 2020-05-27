Геннадий Москаль попал из телестудии в больницу: что случилось (6)

GlavPost.Com 2020.05.27 20:37
27 мая, 2020 Петр Юрьев
Бывшему губернатору стало плохо во время прямого телеэфира
Бывшего народного депутата и экс-губернатора Закарпатской области Геннадия
Москаля госпитализировали - политику стало плохо во время прямого эфира на
одном из украинских телеканалов.
После очередного вопроса 69-летний Москаль не смог ответить - он стал
шататься и у него закатились глаза.
На этом моменте телеведущий сообщил, что гостю плохо.
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