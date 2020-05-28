Из-за махинаций на питании: "Укрзализныця" уволила руководство скоростных поездов "Интерсити" (47)

Донецкие Новости 2020.05.28 00:26

27.05.20 23:56 Фото из открытых источников В "Укрзализнице" уволили руководителей "Украинской железнодорожной скоростной компании" - филиал, который курирует работу поездов "Интерсити". Об этом в Facebook сегодня, 27 мая, сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик. Он отметил, что служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения в филиале при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах "Интерсити".

ОТБОР, КОНТРАГЕНТ, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, РУКОВОДСТВО, ПОЕЗД, ПИТАНИЕ, Юрик, Украинская железнодорожная скоростная компания, Укрзализныця, Украина