В Киеве отложили начало пляжного сезона (25)

Фокус 2020.05.28 11:34

2020-05-28 11:04:00 Фото: weekend.today Водоемы столицы должны получить "санитарные паспорта" Пляжи в Киеве не откроются 1 июня из-за того, что они должны получить "санитарные паспорта". Об этом сообщил главный санитарный врач Киева Олег Рубан, передает РБК- Украина. По его словам, планируется, что пляжи будут открыты не раньше 7 июня. Рубан говорит, сейчас ведется обследование 14 пляжных зон города.

ПЛЯЖ, РУБАН, ГРАДУС, ВОДОЕМ, КИЕВ, ВОДА, Рубан, Киев, Украина