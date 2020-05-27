В Беляевском районе в сарае взорвался снаряд - погиб мужчина (фото) (17)

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- Под Одессой погиб "черный копатель" : Подробности.ua 09:39
- На Одесчине мужчина погиб из-за взрыва снаряда времен войны : Единая Одесса 09:28
- Снаряд времен Второй мировой убил "черного копателя" в Одесской области : Барометр Южноукраинска 09:11
- Одессит подорвался на снаряде Второй мировой войны : Фокус 09:04
- Под Одессой в хозяйственной постройке прогремел мощный взрыв: из завалов вытащили тело мужчины (Фото) : ASPInews 09:01
- Под Одесской прогремел взрыв: погиб копатель старых снарядов : Комсомольская Правда в Украине 08:46
- Разорвавшийся снаряд убил мужчину в Одесской области : Измаил вечерний 08:45
- На Одесчине "черный копатель" погиб от взрыва мины времен Второй мировой : Всеукраинские вести 07:56
- В результате взрыва в Одесской области погиб "черный копатель" : В Час Пик 07:44
- В Одесской области прогремел мощный взрыв: полиция нашла труп : Взгляд из Одессы 07:10
- Снаряд времен Второй мировой убил "черного копателя" в Одесской области : Новости N 07:08
- В Одесской области на снаряде Второй мировой войны подорвался "черный копатель" : ДнепрCity.net 06:04
- В Одесской области взорвался снаряд времен Второй мировой: есть погибший : Odessa.report 02:11
- В Одесской области "черный копатель" подорвался на снаряде времен Второй мировой войны : Украина криминальная 02:02
- На Одесчине "черный копатель" погиб от взрыва мины времен Второй мировой : Телеграф.com.ua 00:42
- Снаряд времен Второй мировой убил "черного копателя" в Одесской области : Страна.ua 00:16