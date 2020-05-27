В Беляевском районе в сарае взорвался снаряд - погиб мужчина (фото) (17)

УСИ Одесса 2020.05.27 23:10

В Беляевском районе в сарае произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Предварительно установлено, что он был "черным копателем" - увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки. On 27 Май 2020, 21:58 Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на ГУНП в Одесской области. Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Полицейские обнаружили под руинами еще несколько снарядов, мин и