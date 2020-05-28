Меркель связала снятие санкций с России с выполнением минских соглашений (24)

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- Меркель настояла на продлении санкций против России : Комментарии.UA 06:20
- Меркель: Санкции с РФ не снимут до полного выполнения Минских договоренностей : Телеграф.com.ua 03:12
- Меркель поддержала сохранение антироссийских санкций : Gazeta.ua 03:04
- Меркель поддержала сохранение антироссийских санкций, введенных за агрессию в Украине : УНИАН 02:47
- Меркель связала снятие санкций с России с выполнением минских соглашений : DailyUA 02:24
- Меркель связала снятие санкций с России с выполнением минских соглашений : ДнепрCity.net 02:04
- Меркель связала снятие санкций с России с выполнением минских соглашений : Українські національні новини 02:02
- Меркель пожаловалась на сложности в отношениях ЕС и США : Микола.net 02:01
- Меркель назвала условие снятия санкций против России : Сегодня.ua 01:31
- Меркель выступила за сохранение санкций против России : Антикор.com.ua 01:11
- Меркель выступила за сохранение санкций против РФ : Інформатор.press 01:06
- Меркель выступила за сохранение санкций против России : Украина криминальная 01:02
- Меркель назвала один из приоритетов председательства в ЕС : Микола.net 01:01
- Меркель заявила о необходимости санкций против России : Микола.net 01:01
- Меркель сделала важное заявление о санкциях против России : Луганский Радар 00:55
- Меркель выступила за сохранение санкций против России : Новости без границ 00:37
- Меркель выступила за сохранение санкций против России : Гордон 00:35
- Меркель сделала важное заявление о санкциях против России : Апостроф 00:30
- Меркель выступила за сохранение санкций против России : EconomistUA 00:28
- Меркель выступила за продолжение санкций против России : NewsOne 00:08
- Меркель назвала условие продления санкций в отношении РФ : NewsMir.info 00:06
- Май, 28 в 0:01 Меркель поддержала сохранение санкций против России : ICTV Факти 00:05
- Меркель заявила, что Германия за диалог с Россией, но санкции нужно сохранить : Факты 00:04