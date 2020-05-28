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Фокус: Украина

Меркель связала снятие санкций с России с выполнением минских соглашений

Меркель связала снятие санкций с России с выполнением минских соглашений (24)

DailyUA 2020.05.28 02:24
Санкции ЕС против России должны действовать до тех пор, пока не будет прогресса в достижении минских соглашений по Донбассу. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, передает УНН со ссылкой на трансляцию форума в Facebook. Санкции ЕС против России должны действовать до тех пор, пока не будет прогресса в достижении минских соглашений по Донбассу.
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2020.05.28 (24)

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