Меркель связала снятие санкций с России с выполнением минских соглашений (24)

DailyUA 2020.05.28 02:24

Санкции ЕС против России должны действовать до тех пор, пока не будет прогресса в достижении минских соглашений по Донбассу. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, передает УНН со ссылкой на трансляцию форума в Facebook. Санкции ЕС против России должны действовать до тех пор, пока не будет прогресса в достижении минских соглашений по Донбассу.