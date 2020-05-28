Минздрав рассчитывает выйти на нулевую статистику по коронавирусу 22 июня (26)

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- В МОЗ рассказали, когда ждут нулевую статистику по COVID-19 : РИА Мелитополь 08:26
- В МОЗ рассказали, когда ждут нулевую статистику по COVID-19 : Bigmir)net Новости 08:08
- Коронавирус. Ляшко считает, что о нулевой статистике говорить еще рано : ЛІГАБізнесІнформ 08:07
- Май, 28 в 7:41 Когда в Украине не будет ни одного нового случая коронавируса - прогноз Миндрава : ICTV Факти 08:06
- В Минздраве назвали дату преодоления коронавируса в Украине : Gazeta.ua 08:05
- Минздрав рассчитывает выйти на нулевую статистику по коронавирусу 22 июня : ForUm 08:04
- Ляшко назвал дату ожидаемой нулевой заболеваемости COVID-19 : Еспресо TV 08:03
- В Минздраве спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса в Украине : Луганский Радар 07:54
- Когда в Украине будет "нулевая статистика" коронавируса: Ляшко дал прогноз : УкрОП.org 07:48
- В Украине надеются прийти к нулевому приросту коронавируса уже меньше, чем через месяц : Страна.ua 07:46
- В Минздраве спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса в Украине : Апостроф 07:45
- Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19: "Мы говорим о 22 июня" : UAzmi 07:44
- В Минздраве назвали дату, когда ожидают нулевую заболеваемость коронавирусом : РБК-Україна 07:40
- В Минздраве назвали ориентировочные сроки окончания эпидемии : Lenta.ua 07:07
- В Минздраве назвали дату, когда надеются получить нулевую статистику заболеваемости коронавирусом в Украине : UA.news 06:47
- Ждать недолго: в Минздраве предположили, когда не будут регистрировать новых случаев COVID-19 : Факты 06:34
- Когда в Украине будет "нулевая статистика" коронавируса: Ляшко дал прогноз : Всеукраинские вести 03:56
- Ляшко: 22 июня Украина может выйти на нулевой показатель новых случаев COVID-19 : НикВести 03:07
- Ляшко назвал дату, когда в Украине зафиксируют нулевую статистику по коронавирусу : Зеркало недели. Украина 02:46
- В Минздраве заявили, что 22 июня Украина может выйти на нулевой показатель новых случаев COVID-19 : Новое Время 02:40
- Нулевая статистика COVID-19 в Украине: Ляшко назвал дату : Сегодня.ua 02:16
- Когда в Украине будет "нулевая статистика" коронавируса: Ляшко дал прогноз : Новости без границ 01:37
- В Минздраве назвали дату, когда рассчитывают зафиксировать нулевую статистику по коронавирусу в Украине : УНИАН 01:32
- Когда в Украине будет "нулевая статистика" коронавируса: Ляшко дал прогноз : Антикор.com.ua 01:12