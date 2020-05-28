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Фокус: Украина

Минздрав рассчитывает выйти на нулевую статистику по коронавирусу 22 июня

Минздрав рассчитывает выйти на нулевую статистику по коронавирусу 22 июня (26)

ForUm 2020.05.28 08:04
Уже 22 июня в Украине может быть нулевая статистика заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. На вопрос, есть ли прогнозы относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые заболевания коронавирусом, как это сегодня наблюдается, например, в Чехии. В свою очередь Ляшко отметил, что об этом сейчас говорить еще рано.
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2020.05.28 (26)

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