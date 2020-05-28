В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о плане Б по Донбассу (30)

Сегодня.ua 2020.05.28 03:31

28 мая, 03:29 Елена Вус Зеленский допустил, что для урегулирования ситуации на Донбассе может быть применен план "В" и "С" Представитель России в ТКГ в Минске Борис Грызлов заявил, что любые попытки изменить формат переговоров приведут к "непоправимым последствиям". прокомментировал возможность пересмотра минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС. "Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части