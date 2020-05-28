В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о плане Б по Донбассу (30)

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- Представитель России в ТКГ угрожает Украине "непоправимыми последствиями" в случае применения "плана Б" по Донбассу : Еспресо TV 11:33
- План "Б" по Донбассу: в Кремле ответили Зеленскому и заявили о "непоправимых последствиях" : Dialog.ua 11:32
- В случае пересмотра минских соглашений в Кремле пообещали Украине "непоправимые последствия" : "Наша газета" (Луганск) 11:02
- В случае пересмотра минских соглашений в Кремле пообещали Украине "непоправимые последствия" : Cxid.info 10:32
- РФ пугала Украину в Минске "непоправимыми последствиями" : Украина криминальная 10:32
- Замкнутый круг: весь "Донбасский кейс" в очередной раз стал на паузу : News24UA 10:05
- Москва пригрозила Киеву "непоправимыми последствиями" из-за "Минска" : УкрОП.org 09:48
- В Москве пригрозили Киеву "последствиями" из-за изменения Минских соглашений : Hronika.info 09:40
- Россия прокомментировала заявление Зеленского о "плане Б" относительно Донбасса : Depo 09:33
- Грызлов прогнозирует "непоправимые последствия" в случае изменения Минских соглашений : ДонПресс 09:28
- У Путина угрозами ответили на инициативу Зеленского : Хвиля 08:35
- Кремль разразился угрозами в адрес Украины из-за минских соглашений : From-UA.com 08:04
- Россия грозит Украине "непоправимыми последствиями" : Главное 07:35
- Россия грозит непоправимыми последствиями за попытки Украины изменить Минские соглашения : Говорит Донецк 06:39
- В Кремле разразились угрозами в адрес Украины из-за возможного пересмотра минских соглашений : Факты 05:04
- В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о плане Б по Донбассу : Сегодня.ua 03:31
- В Кремле ответили на план Зеленского по возвращению Донбасса : Винница Реал 02:40
- В Кремле пообещали "непоправимые последствия" в случае пересмотра минских соглашений : World News 02:18
- Представитель России в Минске отреагировал на план "Б" Зеленского по Донбассу : Прямий канал 01:46
- Май, 28 в 0:48 РФ пригрозила "непоправимыми последствиями" в случае изменения Минского формата : ICTV Факти 01:05
- Грызлов предупредил Киев о последствиях попыток изменить "Минск-2" : Микола.net 01:01
- Россия пригрозила "непоправимыми последствиями" за попытки Украины изменить Минские соглашения : Говорит Донецк 00:39
- Москва пригрозила Киеву "непоправимыми последствиями" из-за "Минска" : Новости без границ 00:37
- Грызлов пригрозил Украине "непоправимыми последствиями" : Gazeta.ua 00:35
- Москва пригрозила Киеву "непоправимыми последствиями" из-за "Минска" : Антикор.com.ua 00:12
- Грызлов предупредил Киев о последствиях попыток изменить "Минск-2" : Народный Корреспондент 00:08
- В Кремле припугнули "непоправимыми последствиями" из-за плана В по Донбассу : Главред 00:05