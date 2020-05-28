Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Россия шантажировала ООН прекращением глобального огня в обмен на снятие санкций

Россия шантажировала ООН прекращением глобального огня в обмен на снятие санкций (26)

Громадське телебачення 2020.05.28 10:35
Евгения Луценко 28 мая, 2020 07:11 Российская делегация во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций заявила, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Об этом сообщил пресс-секретарь представительства Украины в ООН Олег Николенко, опубликовав часть заявления России. Дипломат также напомнил, что Россия уже заявляла, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19.
САНКЦИЯ, НИКОЛЕНКО, СНЯТИЕ, ШАНТАЖ, ПАНДЕМИЯ, ОГОНЬ, Николенко, Кузьмин, Россия, Украина, Сирия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020