Россия шантажировала ООН прекращением глобального огня в обмен на снятие санкций (26)

Громадське телебачення 2020.05.28 10:35

Евгения Луценко 28 мая, 2020 07:11 Российская делегация во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций заявила, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Об этом сообщил пресс-секретарь представительства Украины в ООН Олег Николенко, опубликовав часть заявления России. Дипломат также напомнил, что Россия уже заявляла, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19.