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Пентагон уведомил что Украина добилась прогресса в реформах и может рассчитывать на помощь в размере $125 млн

Пентагон уведомил что Украина добилась прогресса в реформах и может рассчитывать на помощь в размере $125 млн (35)

Fixygen 2020.05.28 09:34
Пентагон уведомил Конгресс о том, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых реформах и поэтому может рассчитывать на дополнительную помощь в размере $125 млн, сообщает CNN со ссылкой на чиновника Минобороны и помощника конгрессмена. Телеканал отмечает, что подтверждение того, что Киев добивается прогресса в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского
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