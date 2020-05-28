Пентагон уведомил что Украина добилась прогресса в реформах и может рассчитывать на помощь в размере $125 млн (35)

- Пентагон готов выделить Киеву еще $125 миллионов : Подробности.ua 10:09
- Пентагон готовится оказать Украине дополнительную финансовую помощь : NewsMir.info 10:06
- Пентагон может предоставить Украине дополнительную военную помощь на $125 млн : Главное 10:05
- Пентагон готовится оказать Украине дополнительную финансовую помощь : УП: Економічна правда 10:03
- Пентагон согласился на предоставление Украине 125 миллионов долларов военной помощи : Прямий канал 10:01
- Сегодня, 09:19 США похвалили Украину за борьбу с коррупцией : Вести-UA 09:51
- Пентагон анонсировал дополнительную помощь Украине : UA.news 09:47
- Пентагон может оказать Украине дополнительную помощь : UaProm 09:47
- Прогресс Украины заслуживает 125 млн долларов военной помощи, - Пентагон : Західна iнформаційна корпорація 09:45
- США намерены выделить Украине $125 млн военной помощи : UAzmi 09:44
- США готовы выделить Украине $125 миллионов военной помощи : Телеграф.com.ua 09:42
- США передадут Украине боевые катера Mk IV, радары и прочее на $125 млн - CNN : ЛІГАБізнесІнформ 09:37
- США выделят Украине еще $125 млн военной помощи : FinOboz 09:34
- Пентагон уведомил что Украина добилась прогресса в реформах и может рассчитывать на помощь в размере $125 млн : Fixygen 09:34
- Пентагон решил, что Украина заслужила еще $125 млн помощи : DsNews 09:33
- США готовы выделить Украине $125 миллионов военной помощи - CNN : УНИАН 09:32
- США готовятся выделить Украине военную помощь, учитывая прогресс в реформах : УП Європейська правда 09:32
- 28.05.2020 в 09:21 СМИ: США выделят Украине дополнительные $125 млн военной помощи : InfoResist.org 09:30
- Пентагон готовится оказать Киеву помощь в связи с прогрессом в реформах : 112.ua 09:30
- Пентагон готов предоставить Украине 125 млн долл. военной помощи за прогресс в реформах : DailyUA 09:24
- США выделят Украине еще $125 млн военной помощи : Капитал 09:20
- Пентагон готов предоставить Украине 125 млн долл. военной помощи за прогресс в реформах : Українські національні новини 09:17
- В Пентагоне заявили, что прогресс Украины заслуживает $125 млн военной помощи : Українська правда 09:10
- США готовят для Украины дополнительную помощь на $125 млн : Аргументы и Факты Украина 09:09
- Пентагон оценил успех реформ и анонсировал выделение 125 млн $ помощи Украине : NewsOne 09:08
- Май, 28 в 9:00 США готовятся выделить Украине $125 млн помощи за успех в реформах - СМИ : ICTV Факти 09:06
- Пентагон доволен реформами в Украине и готов выделить $125 млн помощи : News24UA 09:05
- Пентагон доложил об успехах Украины в войне с коррупцией: Можно предоставить еще $125 млн, - СМИ : Depo 09:02
- Пентагон готов выделить Украине дополнительную военную помощь - CNN : Сегодня.ua 09:02
- Пентагон удовлетворен политикой Киева и готов выделить ему $125 миллионов : Страна.ua 08:46
- США выделят Украине дополнительные $ 125 млн военной помощи - СМИ : Зеркало недели. Украина 08:46
- США предоставят дополнительную военную помощь Украине : Информационное Сопротивление 08:42
- CNN: Пентагон готов выделить дополнительную помощь Украине : Новости Донбасса 08:39
- Пентагон заявил о прогрессе в реформах в Украине, готовится оказать Киеву дополнительную помощь : Интерфакс-Україна 08:06