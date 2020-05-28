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В Украине вернут техосмотр, но без участия МВД (35)

Местные вести 2020.05.28 13:12
28 мая 2020 13:01 Анна Буряк Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей. Об этом в среду вечером, 27 мая, сообщил министр Владислав Криклий по итогам встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом. Криклий напомнил, что возвращение ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей - одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС, передает korrespondent.net.
ВЛАДИСЛАВ, МОНОПОЛИЯ, ОСМОТР, АВТОМОБИЛЬ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ЗАМЕЧАНИЕ, Криклий, Украина

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