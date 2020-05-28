"Залповый" ливень затопил Одессу: движение общественного транспорта ограничили (44)

УНИАН 2020.05.28 11:47

11:31, 28 мая 2020 В "спальных" районах города затоплены многие межквартальные проезды и основные дороги. Одессу утром накрыл сильный ливень / фото "Думская" В Одессе из-за ливня подтоплен ряд улиц, ограничено движение общественного транспорта. Как передает корреспондент УНИАН, в Одессе вчера вечером начался дождь, который сегодня утром перешел в сильный ливень. В результате, затоплены, в частности, в "спальных" районах города многие