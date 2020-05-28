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Сегодня, 12:37 Минздрав не собирается восстанавливать Санэпидемслужбу

Сегодня, 12:37 Минздрав не собирается восстанавливать Санэпидемслужбу (31)

Вести-UA 2020.05.28 12:51
СЭС как отдельный орган ликвидировали еще в 2017 году Минздрав Украины рассматривает создание противоэпидемиологической службы в составе ведомства, которая выполняла бы ряд определенных важных функций. Как отдельный орган его восстанавливать не будут. Об этом сообщил во время ежедневного брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook, передает strana.ua. По его словам, в начале эпидемии в Украине была большая проблема с
СТЕПАН, БРИФИНГ, РЕАГИРОВАНИЕ, МИНЗДРАВ, ВЫДЕЛЕНИЕ, ЭПИДЕМИЯ, Степанов, Ляшко, Украина

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