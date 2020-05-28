Сегодня, 12:37 Минздрав не собирается восстанавливать Санэпидемслужбу (31)

- Сегодня, 12:37 Минздрав не собирается восстанавливать Санэпидемслужбу : Вести-UA 12:51
- В Минздраве решили не восстанавливать Санэпидемслужбу : Единая Одесса 12:28
- В Минздраве решили не восстанавливать Санэпидемслужбу : Новости N 12:08
- Минздрав определил судьбу санэпидслужбы : Lenta.ua 12:07
- В МОЗ не планируют возрождение санэпидслужбы : UA.news 11:47
- Санэпидемсслужбу не будут восстанавливать как отдельный орган : Українські Новини 11:44
- Санэпидемслужбу с четким функционалом могут создать при Минздраве - Степанов : Новое Время 11:40
- Минздрав изучает вопрос о создании санэпидемслужбы : Hubs 11:40
- В Украине снова может появиться санэпидемслужба: Степанов сообщил детали : Гуру.ua 11:39
- Санэпидемслужбу не будут восстанавливать как отдельный орган : ForUm 11:34
- В Украине опять может появиться санэпидслужба : From-UA.com 11:34
- Минздрав планирует вернуть СЭС в виде подразделения министерства : Шиповник.ua 11:33
- В Украине снова может появиться санэпидемслужба: Степанов сообщил детали : Сегодня.ua 11:32
- Степанов заявил, что санэпидемслужбу как отдельный орган возобновлять не будут : Рубрика 11:30
- В МОЗ планируют создать СЭС в составе ведомства - Степанов : Эхо Киева 11:30
- Минздрав рассматривает создание санэпидслужбы в составе министерства - Степанов : DailyUA 11:24
- В МОЗ не планируют возвращать Санэпидемслужбу в виде отдельного органа : #Буквы 11:20
- Санэпидемслужбу как отдельный орган восстанавливать не будут, - Степанов : Західна iнформаційна корпорація 11:15
- Мы рассматриваем создание санэпидемслужбы службы именно в составе Минздрава : UAzmi 11:14
- В Минздраве заявили о возможном создании санэпидемслужбы : Вести.ua 11:14
- Санэпидслужба может появиться в составе МОЗ - Степанов : Слово і Діло 11:11
- В Минздраве решили не восстанавливать независимую Санэпидемслужбу : News24UA 11:05
- Степанов поделился планами воссоздания СЭС при Минздраве : DsNews 11:03
- Минздрав рассматривает вопрос создания санэпидемслужбы - Степанов : UAzmi 10:44
- Минздрав: Санэпидемслужбу как отдельный орган восстанавливать не будут : Телеграф.com.ua 10:42
- Минздрав планирует вернуть СЭС в виде подразделения министерства : LB.ua 10:37
- Минздрав изучает вопрос о создании санэпидемслужбы : Главное 10:35
- Минздрав изучает вопрос о создании санэпидемслужбы : Главное 10:35
- Минздрав рассматривает создание санэпидслужбы в составе министерства - Степанов : Українські національні новини 10:32
- Степанов: Эпидслужбу как отдельный орган выделять не будут : Комсомольская Правда в Украине 10:31
- Минздрав изучает вопрос о создании санэпидемслужбы : Интерфакс-Україна 10:06