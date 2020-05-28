В МИД назначили спецпредставителя по санкциям против России (27)

Судебно-юридическая газета 2020.05.28 12:39

12:19, 28 мая 2020 Должность получил Алексей Макеев. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики.Об этом сообщает пресс-служба МИД. По его словам, назначение Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и