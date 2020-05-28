Дерзское ограбление: двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области (ФОТО+ВИДЕО) (31)

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- В Черкасской области иностранцы украли из банкомата 400 тысяч гривен : Аргументы и Факты Украина 14:09
- В Черкасской области взорвали банкомат и похитили 400 тыс. грн : MIGnews.com.ua 14:08
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- На Черкасщине иностранцы взорвали банкомат и украли почти полмиллиона : IPnews 13:44
- Иностранцы взорвали банкомат под Черкассами и украли 400 тысяч гривен (видео) : GlavPost.Com 13:37
- Иностранцы взорвали банкомат и похитили 400 тыс. грн: их задержали : ПрессОрг24 13:35
- В Черкасской области двое иностранцев взорвали банкомат и украли 400 тысяч гривен : Фокус 13:34
- Взрыв банкомата в Черкасской области: убегая преступники потеряли кроссовки. Фото. Видео : Эхо Киева 13:31
- Полиция задержала двух преступников, которые взорвали банкомат и похитили 400 тысяч гривен: фото и видео : Прямий канал 13:16
- В Черкасской области полицейские задержали преступников, которые взорвали банкомат и похитили 400 тысяч гривен : Актуальная Правда 13:12
- Иностранцы взорвали банкомат на Черкасчине : Мрия Запорожьe 13:12
- Иностранцы взорвали банкомат под Черкассами и украли 400 тысяч гривен (видео) : Подробности.ua 13:09
- Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона : НикВести 13:07
- Иностранцы взорвали банкомат и похитили 400 тыс. грн: их задержали : Українські національні новини 13:02
- В Черкасской области иностранцы взорвали банкомат: мужчин разыскали. Фото. Видео : РепортерUA 12:41
- На Черкащине раскрыто дерзкое ограбление банка : Lenta.ua 12:37
- Под Черкассами иностранцы взорвали банкомат и украли деньги, но потеряли на месте преступления кроссовки : Страна.ua 12:31
- Задержаны двое иностранцев, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона : Телеграф.com.ua 12:13
- Нацполиция задержала иностранцев, устроивших в Черкасской области взрыв ради ограбления банкомата : Новое Время 12:10
- Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и украли 400 тыс. гривен : LB.ua 12:07
- Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и украли 400 тыс. гривен : NewsMir.info 12:06
- Полиция задержала двух иностранцев, подозреваемых в подрыве банкомата в Черкасской области и краже 400 тыс. грн : Гордон 12:05
- Задержали иностранцев: взорвали банкомат на Черкасчине и забрали 400 тысяч гривен : Комсомольская Правда в Украине 11:46
- Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона : Українська правда 11:40
- Полиция схватила иностранцев, которые взорвали банкомат под Черкассами : Bigmir)net Новости 11:38
- В Черкасской области полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и украли 400 тыс. грн (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 11:23
- Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс : UAzmi 11:14
- Задержали иностранцев: взорвали банкомата на Черкасчине и забрали 400 тысяч гривен : Комсомольская Правда в Украине 10:46