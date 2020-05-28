Дерзское ограбление: двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области (ФОТО+ВИДЕО) (31)

Паноптикон 2020.05.28 14:14

И похитили почти полмиллиона Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили более 400 тысяч гривен. Источник: пресс-служба Нацполиции Дословно: "19 мая, в полицию Черкасской области поступило сообщение, что в селе Шевченково Звенигородского района неизвестные взорвали банкомат и похитили более 400 тысяч гривен. Взрыв был такой мощности, что часть помещения, в котором находился банкомат