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На сайте российского Forbes опубликован рейтинг украинских миллиардеров

На сайте российского Forbes опубликован рейтинг украинских миллиардеров (38)

Укрудпром 2020.05.28 15:44
Рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины возглавил Ринат Ахметов с капиталом в 2,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает сайт российского Forbes. На втором месте в списке богатейших украинцев - владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с 1,4 млрд долларов, на третьем - пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (1,4 млрд долларов). Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего
ПРАВОПИСАНИЕ, ФУКС, ПОРОШЕНКО, МИЛЛИАРДЕР, ЧЕРНЯК, ОСНОВАТЕЛЬ, Ахметов, Пинчук, Порошенко, Коломойский, Фирташ, Шевченко, Литвин, Яценко, Черняк, Фукс, Global Spirits, Интерпайп, Хортица, MosCityGroup, Group DF, MocCityGroup, Украина, Запорожье, Россия, Москва, Киев

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