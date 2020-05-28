На сайте российского Forbes опубликован рейтинг украинских миллиардеров (38)

Укрудпром 2020.05.28 15:44

Рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины возглавил Ринат Ахметов с капиталом в 2,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает сайт российского Forbes. На втором месте в списке богатейших украинцев - владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с 1,4 млрд долларов, на третьем - пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (1,4 млрд долларов). Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего