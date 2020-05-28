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Фокус: Украина

Май, 28 в 13:31 Выборы, налоги и абитуриенты: что обсуждали на заседании ТКГ (41)

ICTV Факти 2020.05.28 13:36
Состоялось заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. В СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО. Также представители ТКГ обсудили вопросы новых участков разведения сил и средств. - ОБСЕ также отметила работу Украины в части реализации обновленного плана разминирования, что предусмотрено в коммюнике по итогам встречи нормандской четверки, - отметили в Офисе президента Украины.
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