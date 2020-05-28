Директор Довженко-Центра уволился из-за прекращения финансирования (59)

Гордон 2020.05.28 18:05

Директор Довженко-Центра Иван Козленко написал в заявлении об увольнении, что отказывается управлять ликвидацией организации, которой посвятил восемь лет. Сегодня 17.33 Директор Довженко-Центра иван Козленко сообщил о своем увольнении в Facebook 28 мая, через несколько часов он сообщил о том, что в офисе проводят обыск полиция и СБУ. "Паспорт бюджетной программы Минфин вернул Минкульту без согласования.