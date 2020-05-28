Директор Довженко-Центра уволился из-за прекращения финансирования (59)

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- В Довженко-центр пришли с обыском : Gazeta.ua 17:05
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- В Довженко-центр прошли обыском : Gazeta.ua 16:35
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- Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств" : UAzmi 16:14
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