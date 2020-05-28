Украинцев в армию не будут брать с 18 лет: названо условие (43)

Народна Правда 2020.05.28 14:39

Министр обороны направил письмо к главам призывных комиссий всех уровней, в котором рекомендовал рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет. Хотите читать новости в другом формате? Подписывайтесь на телеграмм-канал НАРОДНАЯ ПРАВДА Подписаться можно ЗДЕСЬ Генеральный штаб ВСУ дал разъяснения по организации призыва в мае - июле