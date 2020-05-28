Паспорт и код для 14-летних за один подход: Минцифры презентовало новую услугу (41)

Укринформ 2020.05.28 14:16

28.05.2020 14:02 Министерство цифровой трансформации Украины и Государственная миграционная служба Украины презентовали услугу, которая позволяет 14-летним гражданам одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика. Услугу представил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на презентации услуги 28 мая, сообщает корреспондент Укринформа. "Мы запускаем уже вторую комплексную услугу, она называется "ID 14" и