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На Донбассе умер командир танковой бригады Юрий Межаков

На Донбассе умер командир танковой бригады Юрий Межаков (40)

#Буквы 2020.05.28 16:20
Сегодня, 28 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой бригады, подполковник Юрий Межаков. Четверг, 28 мая 2020, 15:44 Юрий Межаков Фото: Операция объединенных сил / Facebook Об этом говорится в сообщении штаба ООС. По данным штаба, подполковник Межаков умер сегодня в районе проведения операции Объединенных сил. "Остановилось сердце воина, патриота, преданного и мужественного защитника
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