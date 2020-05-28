На Донбассе умер командир танковой бригады Юрий Межаков (40)

- В зоне проведения ООС умер командир 1 отдельной танковой Сиверской бригады Юрий Межаков : Интерфакс-Україна 19:06
- На Донбассе от остановки сердца умер командир танковой бригады : Всеукраинские вести 18:56
- В зоне ООС внезапно скончался командир танковой бригады : ДонПресс 18:28
- На Донбассе умер командир танковой бригады : Газета День 18:26
- В зоне ООС умер командир танковой бригады : Паноптикон 18:14
- На Донбассе умер комбриг : Status Quo 18:12
- На Донбассе внезапно умер командир танковой бригады: подробности : Народна Правда 18:08
- В зоне ООС умер командир танковой бригады : ForUm 18:04
- В зоне ООС умер командир первой танковой бригады Юрий Межаков : Republic.com.ua 17:25
- На Донбассе умер командир танковой бригады Юрий Межаков : #Буквы 16:20
- На Донбассе умер командир танковой бригады : Західна iнформаційна корпорація 16:15
- В Донбассе умер украинский командир 1-й отдельной танковой Сиверской бригады : Аналитическая служба Донбасса 16:13
- В ООС умер командир Северской танковой бригады : Мрия Запорожьe 16:12
- В зоне ООС умер командир танковой бригады ВСУ : Винница Реал 16:10
- На Донбассе умер командир танковой бригады : Подробности.ua 16:09
- В зоне ООС от внезапной остановки сердца умер командир 1-й танковой бригады : NewsMir.info 16:06
- На Донбассе от остановки сердца умер командир танковой бригады : Гордон 16:05
- В зоне ООС от внезапной остановки сердца умер командир 1-й танковой бригады : Укринформ 16:01
- На Донбассе умер командир первой танковой Северской бригады Межаков : 5 Канал 16:01
- В зоне ООС умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады : Високий Вал 15:50
- На Донбассе умер командир танковой бригады : Ирта-Fax 15:44
- На Донбассе умер командир 1-й танковой бригады : Новое Время 15:40
- На Донбассе от остановки сердца умер командир танковой бригады : Еспресо TV 15:33
- В зоне ООС умер командир танковой бригады : DsNews 15:33
- На Донбассе умер командир танковой бригады ООС Юрий Межаков : Страна.ua 15:31
- В зоне ООС умер командир танковой бригады : Донецкие Новости 15:26
- В ООС скоропостижно скончался подполковник ВСУ из Сумской области : Depo 15:25
- В зоне ООС умер командир танковой бригады : РепортерUA 15:11
- В зоне ООС умер командир танковой бригады : Українська правда 15:10
- На Донбассе умер командир танковой бригады : РБК-Україна 15:10
- На Донбассе неожиданно скончался командир танковой бригады : Bigmir)net Новости 15:08
- В зоне ООС умер командир 1-й танковой бригады : LB.ua 15:07
- На Донбассе умер комбриг ВСУ : 62.ua 15:06
- На Донбассе умер командир танковой бригады : NewsMir.info 15:06
- На Донбассе умер комбриг ВСУ : 0642 Луганск 15:02
- 28.05.2020 в 14:36 В зоне ООС умер командир первой танковой бригады Юрий Межаков : InfoResist.org 14:45
- сегодня в 14:00 На Донбассе умер командир Сиверской бригады : Трибун Луганска 14:44
- На Донбассе умер командир танковой бригады ВСУ : Новости Донбасса 14:39
- В зоне ООС умер командир 1-й отдельной танковой Сиверской бригады Юрий Межаков : UAzmi 13:44
- Остановилось сердце командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады : Gazeta.ua 13:05