Зеленский: Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии (54)

ДнепрCity.net 2020.05.28 15:04

28 мая 14:13 2020 КИЕВ. 28 мая. УНН. Экономических решений для выхода из эпидемии в Украине на сегодняшний день недостаточно. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента. "Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19 из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства.