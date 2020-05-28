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Зеленский: Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии

Зеленский: Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии (54)

ДнепрCity.net 2020.05.28 15:04
28 мая 14:13 2020 КИЕВ. 28 мая. УНН. Экономических решений для выхода из эпидемии в Украине на сегодняшний день недостаточно. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента. "Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19 из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства.
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