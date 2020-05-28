В Украине создадут министерство по вопросам военно-промышленной политики (52)

RegioNews 2020.05.28 16:41

28 мая 2020, 16:27 В правительстве введут должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций В правительстве введут должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций СНБО презентовала новую реформу оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об основных этапах реформы сообщил на совещании секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу СНБО.