В Украине создадут министерство по вопросам военно-промышленной политики (52)

- В Украине появится министерство военно-промышленной политики - секретарь СНБО : ЛІГАБізнесІнформ 17:37
- В Украине планируют создать Министерство военно-промышленной политики : 5 Канал 17:31
- В Украине планируют создать оборонно-промышленное министерство : Електронні Вісті 17:30
- В Украине появится Министерство военно-промышленной политики : #Буквы 17:20
- В Украине планируют создать оборонно-промышленное министерство : Телеграф.com.ua 17:12
- В Украине создают министерство по оборонке : Южная правда 17:09
- В СНБО анонсировали создание в Украине нового министерства : Lenta.ua 17:07
- Данилов: В Украине создадут министерство военно-промышленной политики : НикВести 17:07
- СНБО анонсировал создание министерства военно-промышленной политики : LB.ua 17:07
- В Украине создадут Министерство оборонно-промышленного комплекса : Страна.ua 17:01
- В Украине создадут министерство военно-промышленной политики, - Данилов : Kramatorsk.info 16:51
- В Украине будет создано министерство военно-промышленной политики : Версии.com 16:51
- В Украине создадут Министерство по вопросам оборонно-промышленной политики : UA.news 16:47
- В Украине создадут оборонно-промышленное министерство : Слово і Діло 16:41
- В Украине создадут министерство по вопросам военно-промышленной политики : RegioNews 16:41
- В Украине создадут министерство военно-промышленной политики и пост профильного вице-премьера : Новое Время 16:40
- СНБО представила реформу оборонно-промышленного комплекса: новое министерство и новая должность : ПрессОрг24 16:34
- В Украине хотят создать оборонно-промышленное министерство : УНИАН 16:32
- Глава СНБО презентовал концепцию реформирования оборонно-промышленного комплекса : Прямий канал 16:31
- Данилов: В Украине создают оборонно-промышленное министерство, - СНБО : Рубрика 16:30
- В Украине появится Министерство по вопросам оборонно-промышленной политики : Fin.org.ua 16:15
- В Украине создадут министерство военно-промышленной политики : UAzmi 16:14
- В Украине создают министерство по оборонке : Мрия Запорожьe 16:12
- СНБО: в Украине создадут новое Министерство по вопросам ОПК : Петр и Мазепа 16:09
- В Украине реформируют оборонно-промышленный комплекс : Аргументы и Факты Украина 16:09
- Министерств в Украине становится все больше : Минпром 16:08
- В Украине появится новое оборонно-промышленное министерство : Bigmir)net Новости 16:08
- В Украине создают министерство по оборонке : Контракты.ua 16:07
- СНБО анонсировало проведение масштабной реформы в оборонке : NewsMir.info 16:06
- В Украине создадут Министерство по вопросам оборонно-промышленной политики - секретарь СНБО : Громадське телебачення 16:05
- В Украине создают оборонно-промышленное министерство : ДнепрCity.net 16:04
- Данилов представил концепцию военно-промышленной политики : Еспресо TV 16:03
- В Украине создают оборонно-промышленное министерство : Kiev24 15:52
- В Украине создадут Министерство военно-промышленной политики : Journalist.today 15:46
- В Украине создают оборонно-промышленное министерство : Західна iнформаційна корпорація 15:45
- В Украине планируют создать военно-промышленное министерство : Ирта-Fax 15:44
- В Украине хотят создать Министерство оборонной промышленности : РепортерUA 15:41
- В Украине создадут Министерство по вопросам оборонно-промышленной политики - СНБО : Транспортный бизнес 15:40
- В Украине создадут Министерство по вопросам оборонно-промышленной политики - СНБО : FM-TV 15:35
- В СНБО анонсировали создание в Украине министерства по оборонке : ГолосUA 15:35
- В Украине создают оборонно-промышленное министерство : Главное 15:35
- Оборонка и космос: СНБО анонсирует самую масштабную за 10 лет реформу : Gazeta.ua 15:35
- СНБО анонсировало проведение масштабной реформы в оборонке : From-UA.com 15:34
- СНБО представила реформу оборонно-промышленного комплекса: новое министерство и новая должность : DailyUA 15:24
- В Украине появится Министерство по вопросам оборонно-промышленной политики : Укрудпром 15:14