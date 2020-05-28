Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

МАУ сократит 900 сотрудников и дальномагистральный флот

МАУ сократит 900 сотрудников и дальномагистральный флот (40)

Шиповник.ua 2020.05.28 17:33
17:26 28.05.2020 МАУ сократит 900 сотрудников из-за финансовых трудностей, связанных с эпидемией коронавируса. Сейчас в компании работает 2500 человек. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне. По словам Дыхне, с введением карантина работа компании практически остановилась, а руководство МАУ сейчас пытается сократить затраты и получить доходы от разовых рейсов. - Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности - летный.
СОКРАЩЕНИЕ, СОТРУДНИК, ПЕРСОНАЛ, ФЛОТ, АВИАЛИНИЯ, СОЖАЛЕНИЕ, Дыхне, Международные авиалинии Украины, Украина, Киев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020