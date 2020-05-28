МАУ сократит 900 сотрудников и дальномагистральный флот (40)

- МАУ придется сократить флот и уволить треть сотрудников из-за пандемии и карантина : Begemot.media 20:17
- Из-за финансовых проблем МАУ сократит 900 сотрудников : НикВести 20:07
- Авиакомпания Международные авиалинии Украины уволит 900 сотрудников : Robinzon.tv 19:41
- МАУ сократит 900 сотрудников : 2000.ua 19:30
- МАУ уволит почти тысячу сотрудников : Mk.Mk.Ua 19:07
- В МАУ Коломойского увольняют сотни сотрудников из-за коронакризиса : Klymenko time 18:52
- В МАУ Коломойского увольняют сотни сотрудников из-за коронакризиса : Kherson.life 18:51
- МАУ сократила 900 сотрудников из-за кризиса, вызванного COVID-19 : Еспресо TV 18:33
- МАУ уволит 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с пандемией : Газета День 18:26
- МАУ начала массовые сокращения из-за коронакризиса : Хвиля 18:05
- МАУ уволила почти тысячу сотрудников : 49000.com.ua 18:05
- Из-за коронакризиса МАУ сократила 900 сотрудников : Слово і Діло 17:41
- Авиакомпания МАУ увольняет 900 сотрудников : Транспортный бизнес 17:40
- Последствия карантина: МАУ уволит более 30% своих сотрудников : DsNews 17:33
- МАУ сократит 900 сотрудников и дальномагистральный флот : Шиповник.ua 17:33
- МАУ из-за карантина массово уволит сотрудников и сократит флот : Сумські Дебати 17:32
- МАУ сократила почти тысячу работников : Depo 17:32
- МАУ из-за карантина массово уволит сотрудников и сократит флот : Страна.ua 17:16
- Из-за коронавируса в МАУ уволят более трети сотрудников : Вести.ua 17:14
- Авиакомпания Коломойского уволит почти 1 тыс. сотрудников : Народный Корреспондент 17:08
- МАУ объявила о массовом увольнении сотрудников : Контракты.ua 17:07
- Украинская авиакомпания уволит треть сотрудников : Gazeta.ua 17:05
- МАУ уволит 900 сотрудников из-за карантинных мер : ГолосUA 17:05
- МАУ уволит 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, планирует сократить дальнемагистральный флот : UAportal 17:05
- МАУ уволит 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, планирует сократить дальнемагистральный флот : UAportal 17:05
- МАУ сократит 900 сотрудников и дальномагистральный флот : Фокус 17:04
- МАУ вынуждено сокращает 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения : IBF.ua 16:40
- МАУ сократит 900 сотрудников : Hubs 16:40
- МАУ уволит 900 сотрудников из-за пандемии коронавируса : RegioNews 16:11
- Последствия карантина: МАУ уволит 900 сотрудников : Минфин 16:08
- МАУ начала увольнять сотрудников : Lenta.ua 16:07
- МАУ уволит 900 сотрудников из-за карантинных мер, вследствие которых закрылось авиасообщение : 112.ua 16:00
- Авиакомпания МАУ решила уволить 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения : Izmail.es 15:48
- МАУ уволит 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса : Главное 15:35
- МАУ сократит 900 сотрудников из-за пандемии : Комментарии.UA 15:20
- Авиакомпания МАУ решила уволить 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения : UAzmi 15:14
- Авиакомпания Игоря Коломойского уволит 900 сотрудников : Укрудпром 15:14
- МАУ решила уволить 900 сотрудников : Минпром 15:08
- МАУ уволит 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, планирует сократить дальнемагистральный флот : Интерфакс-Україна 15:06