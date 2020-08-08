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17:00 08.08.2020 В г. Каменское за прошедшие сутки зарегистрировали новый случай инфицирования COVID-19

17:00 08.08.2020 В г. Каменское за прошедшие сутки зарегистрировали новый случай инфицирования COVID-19 (1)

Сайт города Днепродзержинска 2020.08.08 18:24
Фото:Событие Еще один житель г. Каменское (Днепродзержинска) заболел коронавирусом. За прошедшие сутки на Днепропетровщине подтвердили 17 случаев инфицирования коронавирусом: - Кривой Рог - 8; - Днепр - 3; - Днепровский район - 2; - Каменское, Новомосковск, Синельниковский и Криворожский район - по 1. На 08.08.20 в Днепропетровской области лабораторно подтвердили 1525 случаев заболевания коронавирусом: - выздоровели - 1132; - умерли - 33.
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2020.08.09 (1)

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