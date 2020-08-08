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Фокус: Украина

"Вагнеровцы" в Беларуси: в РФ заявили, что это провокация "третьей страны"

"Вагнеровцы" в Беларуси: в РФ заявили, что это провокация "третьей страны" (1)

Українська правда 2020.08.08 04:11
Суббота, 8 августа 2020, 03:38 Ситуация с российскими боевиками ЧВК Вагнера, задержанными в Беларуси, спровоцирована из третьей страны, чтобы осложнить отношения Москвы и Минска. Источник: РБК со ссылкой на заявление, которое сделал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев Прямая речь: "Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси".
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2020.08.09 (1)

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