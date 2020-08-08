"Вагнеровцы" в Беларуси: в РФ заявили, что это провокация "третьей страны" (1)

Українська правда 2020.08.08 04:11
Суббота, 8 августа 2020, 03:38
Ситуация с российскими боевиками ЧВК Вагнера, задержанными в Беларуси,
спровоцирована из третьей страны, чтобы осложнить отношения Москвы и Минска.
Источник: РБК со ссылкой на заявление, которое сделал посол России в
Беларуси Дмитрий Мезенцев
Прямая речь: "Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что
из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений
России и Беларуси".
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