"Вагнеровцы" в Беларуси: в РФ заявили, что это провокация "третьей страны" (1)

Українська правда 2020.08.08 04:11

Суббота, 8 августа 2020, 03:38 Ситуация с российскими боевиками ЧВК Вагнера, задержанными в Беларуси, спровоцирована из третьей страны, чтобы осложнить отношения Москвы и Минска. Источник: РБК со ссылкой на заявление, которое сделал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев Прямая речь: "Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси".