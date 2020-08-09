Оккупанты семь раз не целясь обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе - сводка (28)

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- Семь раз провоцировали ВСУ: военные рассказали, где стреляли боевики : Гуру.ua 11:39
- Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 8 августа : Українські Новини 11:15
- 09-Aug-2020 09:34 Перемирие на Донбасс: ООС сообщает о провокациях : Южная правда 11:10
- Формирование Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, - Штаб : НикВести 11:08
- Сводка из зоны ООС за 8 августа: восемь обстрелов, потерь нет : Знамя индустрии 11:00
- Сводка из зоны ООС за 8 августа: Версии сторон конфликта : Донецкие Новости 10:26
- Перемирие на Донбасс: ООС сообщает о провокациях : Мрия Запорожьe 10:12
- На Донбассе с начала текущих суток обстрелов не зафиксировано : RegioNews 10:11
- ООС: Формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня : КНК Медиа 09:49
- На Донбассе зафиксировано восемь обстрелов: семь из них - провокация : Вести.ua 09:45
- Сутки на Донбассе: оккупанты совершили семь огневых провокаций : Харків Тimes 09:44
- Оккупанты семь раз не целясь обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе - сводка : ОстроВ 09:40
- Перемирие на Донбасс: ООС сообщает о провокациях : Bigmir)net Новости 09:39
- В штабе ООС заявили о 8 нарушениях режима перемирия пророссийскими боевиками : FinOboz 09:33
- На Донбассе НВФ семь раз совершили огневые провокации, - штаб ООС : Західна iнформаційна корпорація 09:16
- С начала суток боевики на Донбассе "тишину" не нарушали : ForUm 09:04
- Сутки в ООС: Боевики РФ 8 раз нарушили перемирие из гранатомета : DsNews 09:03
- Наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за субботу, потерь и ранений нет. ООС : UAzmi 08:45
- Боевики на Донбассе с начала суток "тишину" не нарушали : Слово і Діло 08:42
- В штабе ООС заявили о 8 нарушениях режима перемирия пророссийскими боевиками : ReplyUA.net 08:41
- За сутки оккупанты 8 раз нарушили "тишину" : Главное 08:35
- В зоне ООС продолжают фиксировать провокации боевиков : Телеграф.com.ua 08:13
- Формирование Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня - ООС : Українська правда 08:11
- Боевики на Донбассе с начала суток "тишину" не нарушали : Новое Время 08:10
- За сутки оккупанты 8 раз нарушили "тишину", обошлось без потерь и ранений : Укринформ 07:46
- За сутки оккупанты 8 раз нарушили "тишину", обошлось без потерь и ранений : MY.UA 07:46
- На Донбассе с начала суток пять обстрелов - Штаб ООС - Расследование редакции : Резонанс.info 03:26