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Оккупанты семь раз не целясь обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе - сводка

Оккупанты семь раз не целясь обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе - сводка (28)

ОстроВ 2020.08.09 09:40
09.08.2020 09:29. Оккупационные российские войска на Донбассе совершили семь провокационных обстрелов в субботу. Об этом говорится в сводке штаба сил ООС. Отмечается, что "8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых - вражеские огневые провокации". Противник стрелял по позициям ОС из подствольного гранатомета,
ПРОТИВНИК, ГРАНАТОМЕТ, ОГОНЬ, СУТКИ, ОБСТРЕЛ, ДОНБАСС, Украина, Россия
2020.08.09 (28)

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