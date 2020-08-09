Оккупанты семь раз не целясь обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе - сводка (28)

ОстроВ 2020.08.09 09:40

09.08.2020 09:29. Оккупационные российские войска на Донбассе совершили семь провокационных обстрелов в субботу. Об этом говорится в сводке штаба сил ООС. Отмечается, что "8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых - вражеские огневые провокации". Противник стрелял по позициям ОС из подствольного гранатомета,