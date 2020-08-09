Лукашенко: Беларусь самостоятельно разберется с "вагнеровцами", если прокуроры Украины и России не приедут (101)

ПрессОрг24 2020.08.09 16:35

9 Авг, 15:41 Если прокуроры Украины и России не приедут, то Беларусь самостоятельно решит проблему с задержанными боевиками ЧВК "Вагнер". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на портал Tut.by. "Мы с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня налицо, мы рассмотрим, мы разберемся.