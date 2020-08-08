Сидеть до выборов: главу штаба соперницы Лукашенко поместили в изолятор (1)

MY.UA 2020.08.08 23:16
суббота, 8 августа 2020, 20:03
В доме, где живет Тихановская, дежурит большое количество правоохранителей.
Главу штаба Тихановской поместили в изолятор / Витебские вести.
После задержания главу штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы
Тихановской - Марию Мороз, отправили в Центр изоляции нарушителей.
Ее задержали для участия в суде и она вынуждена будет пробыть в СИЗО до
понедельника, 10 августа.
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