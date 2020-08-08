Сидеть до выборов: главу штаба соперницы Лукашенко поместили в изолятор (1)

MY.UA 2020.08.08 23:16

суббота, 8 августа 2020, 20:03 В доме, где живет Тихановская, дежурит большое количество правоохранителей. Главу штаба Тихановской поместили в изолятор / Витебские вести. После задержания главу штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - Марию Мороз, отправили в Центр изоляции нарушителей. Ее задержали для участия в суде и она вынуждена будет пробыть в СИЗО до понедельника, 10 августа.