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Сидеть до выборов: главу штаба соперницы Лукашенко поместили в изолятор

Сидеть до выборов: главу штаба соперницы Лукашенко поместили в изолятор (1)

MY.UA 2020.08.08 23:16
суббота, 8 августа 2020, 20:03 В доме, где живет Тихановская, дежурит большое количество правоохранителей. Главу штаба Тихановской поместили в изолятор / Витебские вести. После задержания главу штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - Марию Мороз, отправили в Центр изоляции нарушителей. Ее задержали для участия в суде и она вынуждена будет пробыть в СИЗО до понедельника, 10 августа.
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2020.08.09 (1)

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