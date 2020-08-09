09.08.2020 10:30 Сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы (84)

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- В Беларуси сегодня основной день выборов президента, досрочно проголосовали уже 41,7% избирателей : Всеукраинские вести 11:57
- Бацька проголосовал на выборах президента Беларуси под аккомпанемент гармони. Фото и видео : Страна.ua 11:46
- В Беларуси досрочно проголосовала почти половина избирателей : Контракты.ua 11:37
- ЦИК Беларуси заявила о рекордной явке в дни досрочного голосования - более 40% : УНИАН 11:32
- Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Беларуси : Українські національні новини 11:32
- 09.08.2020 10:30 Сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы : ДонПресс 11:28
- 09.08.2020 11:00 ЦИК Белоруссии назвала явку за 5 дней досрочного голосования : ДонПресс 11:28
- 09.08.2020 11:19 В Киеве у посольства Беларуси собралась очередь из желающих проголосовать : ДонПресс 11:28
- 09.08.2020 10:40 Как проходят выборы в Белоруси: Власть пытается заблокировать въезд в Минск и начинает блокировать интернет-ресурсы : ДонПресс 11:28
- В Беларуси досрочно проголосовала почти половина избирателей : DailyUA 11:24
- Более 40% избирателей в Беларуси проголосовали еще до открытия участков : Укринформ 11:16
- В Беларуси сегодня основной день выборов президента, досрочно проголосовали уже 41,7% избирателей : Антикор.com.ua 11:11
- 09-Aug-2020 10:53 В Беларуси досрочно проголосовала почти половина избирателей : Южная правда 11:10
- 09.08.2020 10:40 В Беларуси проходят выборы: ЦИК сообщает о рекордной явке на досрочное голосование : Петр и Мазепа 11:10
- В Беларуси проходят выборы президента : Новости N 11:09
- Выборы в Беларуси: ЦИК убеждает в рекордной явке на досрочное голосование : НикВести 11:08
- ЦИК Беларуси сообщил о рекорде на выборах : Gazeta.ua 11:05
- В Беларуси проходят выборы: ЦИК сообщает о рекордной явке на досрочное голосование : MY.UA 11:01
- Военная техника в Минске и громкие скандалы: как проходят выборы президента Беларуси : Апостроф 11:00
- Почти 42% избирателей в Беларуси проголосовали еще до открытия участков : Крым.Реалии RFE/RL 10:52
- Выборы в Беларуси: за президента досрочно проголосовали почти 42% избирателей : Vashgolos.net 10:51
- Президентские выборы в Беларуси: сегодня основной день голосования : UATV 10:45
- видео В Беларуси стартовали президентские выборы - накануне в Минск стянули военную технику : Известия в Украине 10:45
- "Даже смешно об этом говорить": Познер дал прогноз на исход выборов в Беларуси : ReplyUA.net 10:41
- В Беларуси начались выборы президента: в Минск стянули военную технику и блокируют сайты : Судебно-юридическая газета 10:39
- В Беларуси досрочно проголосовала почти половина избирателей : Bigmir)net Новости 10:39
- В Беларуси открылись все участки для голосования на президентских выборах : Front News International 10:36
- В Беларуси проходят выборы президента : ГолосUA 10:35
- Выборы в Беларуси: Тихановская в день голосования не рискнула оставаться в своей квартире : Факты 10:34
- На выборах президента в Беларуси досрочно проголосовали более 40% избирателей : Ракурс 10:23
- В Беларуси сегодня основной день выборов президента, досрочно проголосовали уже 41,7% избирателей : PRportal 10:22
- В Беларуси проходит основной день выборов президента : ProNews 10:22
- В Белоруссии начались выборы президента : NewsMir.info 10:16
- В Беларуси за президента досрочно проголосовали более 41% избирателей : Местные вести 10:11
- В Беларуси проходят выборы президента: что нужно знать : Подробности.ua 10:10
- В Беларуси проходят выборы президента: что нужно знать : NewsMir.info 10:06
- В Беларуси сегодня проходят шестые выборы президента : DsNews 10:03
- В Беларуси проходят выборы президента : Знамя индустрии 10:00
- В Беларуси проходит основной день выборов президента : Всеукраинские вести 09:57
- Стартовали выборы президента Беларуси - 2020 : УкрОП.org 09:49
- Выборы в Беларуси: за президента досрочно проголосовали почти 42% избирателей : MY.UA 09:46