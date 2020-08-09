09.08.2020 10:30 Сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы (84)

ДонПресс 2020.08.09 11:28

Сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы, избирательные участки открылись в 8:00 по киевскому времени, - сообщает Tut.by. Для победы кандидату необходимо набрать более половины голосов всех, кто придет на участки избирателей, поэтому выборы могут проходить в два тура. Официально зарегистрированные кандидаты на выборах 2020: Александр Лукашенко; Светлана Тихановская; Анна Канопацкая; Андрей Дмитриев; Сергей Черечень.