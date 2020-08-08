Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану

Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану (1)

ПрессОрг24 2020.08.08 16:35
8 Авг, 14:42 Украина окажет Ливану гуманитарную помощь в связи со взрывом в Бейруте. Об этом в своем Telegram-канале написал Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН. "Правительство утвердило проект Указа Президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", - пишет он. Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа.
БЕЙРУТ, ВЗРЫВ, ЛИВАН, ПОРТ, СЕЛИТРА, АММОНИЙ, LB, Украина
2020.08.09 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020