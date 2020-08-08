Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану (1)

ПрессОрг24 2020.08.08 16:35
8 Авг, 14:42
Украина окажет Ливану гуманитарную помощь в связи со взрывом в Бейруте. Об
этом в своем Telegram-канале написал Министр Кабинета министров Украины
Олег Немчинов, передает УНН.
"Правительство утвердило проект Указа Президента о предоставлении
гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который
произошел в порту Бейрута", - пишет он.
Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа.
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, Украина