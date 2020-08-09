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Захват зданий и стрельба: после взрыва в Бейруте начались кровавые столкновения (видео)

Захват зданий и стрельба: после взрыва в Бейруте начались кровавые столкновения (видео) (3)

Ukr-Today.com 2020.08.08 21:48
08.08.2020, 21:01, В Бейруте продолжаются массовые протесты, митингующие с антиправительственными лозунгами захватили здание МИД Ливана. Поводом для протестов стала бездеятельность властей, которая привела к взрыву в порту Бейрута 4 августа. Как сообщила Al Arabiya, сначала протестующие вывесили на здании дипломатов плакат с лозунгом "Бейрут демилитаризован". У здания произошли столкновения с силовиками, которые применили слезоточивый газ.
БЕЙРУТ, ЛИВАН, ВЗРЫВ, СЕЛИТРА, ПОРТ, ЗДАНИЕ, LB, Украина
2020.08.09 (3)

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