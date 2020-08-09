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Украинец погиб во время взрыва в Бейруте

Украинец погиб во время взрыва в Бейруте (24)

Vgorode.ua 2020.08.09 11:16
Вов время взрываа в Бейруте погиб украинец. Фото: pravda.com Сегодня 11:02 Автор: Иван Сотников Посол Украины в Ливане сообщил, что среди погибших во время ужасного взрыва в Бейруте, есть как минимум один гражданин Украины. Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил на своей странице Facebook, что среди погибших во время взрыва в Бейруте есть как минимум один гражданин Украины.
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2020.08.09 (24)

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