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В Минске задержали руководителя штаба оппозиционного кандидата

В Минске задержали руководителя штаба оппозиционного кандидата (26)

Обозреватель 2020.08.08 18:40
Мирослав Семенюк 17 минут назад Стало известно о задержании главы штаба Тихановской Марии Мороз. В Минске второй раз за неделю задержали главу избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз. Как сообщил Telegram-канал "Страна для жизни", Мороз увезли в Центральное РОВД Минска "для участия в административном процессе". 6 августа главу штаба Тихановской уже задерживали "для беседы" в отделе по
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2020.08.09 (26)

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