В Минске задержали руководителя штаба оппозиционного кандидата (26)

2020.08.09 (26)2020.08.08 (37) →
- Тихановская покинула свою квартиру в целях безопасности после задержания своих соратниц : ProNews 11:22
- Выборы в Беларуси: Тихановская покинула квартиру из соображений безопасности : Позиция 10:32
- Тихановская покинула свою квартиру в целях безопасности после задержания своих соратниц : Гордон 10:05
- Тихановская покинула свою квартиру в целях безопасности после задержания своих соратниц : MY.UA 10:01
- Выборы в Беларуси: Тихановская покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности : Ukr-Today.com 06:48
- Кандидат в президенты Беларуси покинула квартиру в Минске в целях безопасности : MY.UA 06:16
- Кандидат в президенты Беларуси покинула квартиру в Минске в целях безопасности : Укринформ 06:02
- Белорусские правоохранители "перепутали" задержанного члена штаба Тихановской : ДнепрCity.net 04:18
- Главный конкурент Лукашенко на выборах президента Беларуси покинула квартиру из соображений безопасности : Повінь.com.ua 03:19
- Выборы в Беларуси: Тихановская покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности : Українські національні новини 03:17
- Кандидат в президенты Беларуси Тихановская покинула свою квартиру в целях безопасности : #Буквы 02:19
- Главу штаба Тихановской поместили в изолятор : Всеукраинские вести 01:57
- В Минске - массовые задержания, Тихановская покинула квартиру : Вибори в Україні та світі 01:46
- Белорусские правоохранители "перепутали" задержанного члена штаба Тихановской : РБК-Україна 01:41
- Главу штаба Тихановской поместили в изолятор : Повінь.com.ua 01:19
- В Минске задержали одну из координаторов штаба кандидата в президенты Беларуси : Українська правда 01:11
- В Минске задержана глава избирательного штаба Тихановской : NewsMir.info 01:06
- В Минске задерживали Колесникову, соратницу оппозиционного кандидата в президенты Тихановской : ProNews 00:22
- Главный конкурент Лукашенко на выборах президента Беларуси покинула квартиру из соображений безопасности : Антикор.com.ua 00:12
- Главу штаба Тихановской поместили в изолятор : Антикор.com.ua 00:12
- Кандидат в президенты Беларуси покинула свою квартиру в целях безопасности : Українська правда 00:11
- Главный конкурент Лукашенко на выборах президента Беларуси покинула квартиру из соображений безопасности : Новости без границ 00:07
- В Беларуси накануне выборов задержали руководительницу штаба главной оппонентки Лукашенко : NewsMir.info 00:06
- Светлана Тихановская покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности : FaceNews 00:00