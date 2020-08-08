В Минске задержали руководителя штаба оппозиционного кандидата (26)

Обозреватель 2020.08.08 18:40

Мирослав Семенюк 17 минут назад Стало известно о задержании главы штаба Тихановской Марии Мороз. В Минске второй раз за неделю задержали главу избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз. Как сообщил Telegram-канал "Страна для жизни", Мороз увезли в Центральное РОВД Минска "для участия в административном процессе". 6 августа главу штаба Тихановской уже задерживали "для беседы" в отделе по