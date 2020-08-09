Распространяется через кровь: в Китае бьют тревогу из-за нового вируса (14)

Вої 2020.08.09 07:46

9 серпня 2020, неділя, 07:32 | Джерело: https://www.glavred.info/ Статистика показывает, что более 60% случаев заражения SFTS зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке КНР. В Китае заговорили о новом опасном вирусе / Reuters В Китае заявили о новом опасном вирусе SFTS, который способен привести к смерти. Об этом сообщает Global Times. Специалисты выяснили, что данный вирус передается главным образом через