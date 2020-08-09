Распространяется через кровь: в Китае бьют тревогу из-за нового вируса (14)

2020.08.09 (14)2020.08.08 (35) →
- В Китае появился новый опасный вирус : Власти.нет 11:45
- В Китае зафиксирована вспышка вируса SFTS. Он передается через клещей : Фраза.ua 11:35
- Новая опасность из Китая: ученые обнаружили смертельный вирус : Известия в Украине 10:45
- Передается через укусы насекомых. В Китае ученые обнаружили новый опасный вирус : Інсайдер Житомира 09:43
- "Уже 7 жертв и 60 инфицированных": В Китае вспышка нового, смертельного вируса : Goodnews.ua 09:38
- "Уже 7 жертв и 60 инфицированных": В Китае вспышка нового, смертельного вируса : ReplyUA.net 09:12
- Онищенко прокомментировал сообщения о новом "смертельном вирусе" из Китая : Микола.net 09:02
- В Китае заявили о вспышке нового вируса, убившего семь человек: что известно : Dialog.ua 08:03
- Распространяется через кровь: в Китае бьют тревогу из-за нового вируса : Вої 07:46
- Лихорадка, рвота и смерть: в Китае обнаружили новый опасный вирус : UAinfo 06:14
- Онищенко оценил опасность нового вируса SFTS из Китая : Микола.net 05:02
- В КНР заявили о распространении опасного вируса: подробности : Информационное Сопротивление 02:13
- Распространяют насекомые: в Китае заявили о новом смертельном вирусе : Hronika.info 00:40
- Распространяется через кровь: в Китае бьют тревогу из-за нового вируса : MY.UA 00:01