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Администрация Трампа будет отслеживать попытки Китая, Ирана и России вмешаться в выборы в США

Администрация Трампа будет отслеживать попытки Китая, Ирана и России вмешаться в выборы в США (1)

Цензор.Нет 2020.08.08 21:02
Администрация президента Дональда Трампа планирует внимательно следить за возможными попытками вмешаться в выборы со стороны России, Китая и Ирана. Об этом Трамп заявил 7 августа на пресс-конференции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Таким образом он прокомментировал заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности США Билла Эванины о возможных угрозах к избирательному процессу.
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2020.08.09 (1)

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