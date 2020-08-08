Администрация Трампа будет отслеживать попытки Китая, Ирана и России вмешаться в выборы в США (1)

Цензор.Нет 2020.08.08 21:02

Администрация президента Дональда Трампа планирует внимательно следить за возможными попытками вмешаться в выборы со стороны России, Китая и Ирана. Об этом Трамп заявил 7 августа на пресс-конференции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Таким образом он прокомментировал заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности США Билла Эванины о возможных угрозах к избирательному процессу.