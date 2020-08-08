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Трамп заявил, что его переизбрание это "последнее, чего хочет РФ"

Трамп заявил, что его переизбрание это "последнее, чего хочет РФ" (1)

Новости Ю 2020.08.08 13:17
Сегодня, 10:36 Дональд Трамп полагает, что РФ, КНР и Иран не желают его победы на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства. С этим утверждением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Об этом сообщили на сайте Белого дома. "Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту (президента США) - это Дональд Трамп.
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2020.08.09 (1)

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