Трамп заявил, что его переизбрание это "последнее, чего хочет РФ" (1)

Новости Ю 2020.08.08 13:17

Сегодня, 10:36 Дональд Трамп полагает, что РФ, КНР и Иран не желают его победы на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства. С этим утверждением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Об этом сообщили на сайте Белого дома. "Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту (президента США) - это Дональд Трамп.