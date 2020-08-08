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С начала августа в Украине утонули более 20 человек

С начала августа в Украине утонули более 20 человек (1)

Шиповник.ua 2020.08.08 22:34
08.08.2020 С начала августа на водоемах Украины утонули более 20 человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - По оперативным данным, на водных объектах Украины только с начала месяца погибло уже более 20 человек, - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что в летний период традиционно значительно возрастает количество жертв на водоемах. Спасатели обращают внимание, что безопасными являются только проверенные
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2020.08.09 (1)

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