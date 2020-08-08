С начала августа в Украине утонули более 20 человек (1)

Шиповник.ua 2020.08.08 22:34
08.08.2020
С начала августа на водоемах Украины утонули более 20 человек.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
- По оперативным данным, на водных объектах Украины только с начала месяца
погибло уже более 20 человек, - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что в летний период традиционно значительно
возрастает количество жертв на водоемах.
Спасатели обращают внимание, что безопасными являются только проверенные
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