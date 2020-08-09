Получение субсидий ужесточили: в доход учтут даже деньги взрослых детей (1)

From-UA.com 2020.08.08 20:35

Полезно знать Власти Украины продолжают изыскивать способы экономии бюджетных средств. На этот раз оптимизация вплотную задела начисление субсидий. Увы, многим украинцам вряд ли понравится то, что коммунальные услуги им придется оплачивать в полном объеме. Кабинет министров Украины своим постановлением No632 изменил порядок начисления социальных выплат и социальной помощи, а также назвал новые причины, по которым их могут лишить.