Опубликованы основания для пересечения админграницы с оккупированным Крымом (31)

UAzmi 2020.08.09 11:45

2020-08-09 11:17 Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в Крыму. Так, основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является: подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение; наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной