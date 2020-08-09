Опубликованы основания для пересечения админграницы с оккупированным Крымом (31)

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- Граница с Крымом закрыта : Waves-ua 11:58
- Кто может пересечь админграницу с Крымом после ее закрытия: перечень категорий : Луганский Радар 11:55
- Гражданам в особых случаях все же позволят пересечение КПВВ с оккупированным Крымом : КНК Медиа 11:49
- Админграница с Крымом закрыта: кого пропустят : Вибори в Україні та світі 11:46
- Опубликованы основания для пересечения админграницы с оккупированным Крымом : UAzmi 11:45
- Украина перекрыла админграницу с Крымом: кого будут пропускать : Обозреватель 11:40
- Админграница с Крымом закрыта: кого пропустят : Bigmir)net Новости 11:39
- Админграница с Крымом закрыта: кого пропустят : Херсон Онлайн 11:37
- Опубликованы основания для пересечения админграницы с оккупированным Крымом : Інформатор.press 11:36
- Пограничники прояснили ситуацию с очередями на закрытых "крымских" КПВВ : Факты 11:34
- У Зеленского назвали основания для пересечения админграницы с Крымом : Шиповник.ua 11:34
- У Зеленского назвали основания и условия для пересечения КПВВ на границе с Крымом : DsNews 11:33
- Опубликованы основания для пересечения админграницы с оккупированным Крымом : Цензор.Нет 11:32
- КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" временно закрыты : Robinzon.tv 10:42
- Гражданам в особых случаях все же позволят пересечение КПВВ с Крымом : Українська правда 10:41
- Крым закрыли для украинцев. На полуостров никого не будут пускать : Позиция 10:32
- На границе с оккупированным Крымом образовалась огромная очередь из-за решения Кабмина запретить въезд и выезд с полуострова : UAzmi 10:15
- Кабмин с 9 августа закрыл въезд и выезд из временно оккупированного Крыма до 30 августа : Контракты.ua 10:07
- На границе с оккупированным Крымом образовалась огромная очередь из-за решения Кабмина запретить въезд и выезд с полуострова, - Чубаров. ФОТО : Цензор.Нет 10:02
- Немчинов: В Кабмине до конца месяца запретил въезд и выезд с территории Крыма : Всеукраинские вести 09:57
- Ограничение пересечения КПВВ на админгранице с Крымом: образовалась очередь : Центр журналистских расследований 09:44
- На выезде из оккупированного Крыма образовалась огромная очередь - сегодня пункты пропуска закроются (фото) : УНИАН 09:17
- Сегодня Украина закрывает все КПВВ на границе с Крымом. Какие изменения вступают в силу с 9 августа : Українські Новини 09:16
- Кабмин временно прекращает работу КПВВ с Крымом : Нова Каховка Online 09:08
- Украина закрыла границу с Крымом из-за пандемии : Kafanews 08:46
- На административной границе с Крымом образовалась очередь из 300 человек, украинцы покидают полуостров. Фото : Страна.ua 08:46
- Украина до конца августа закрыла въезд и выезд из Крыма : Известия в Украине 08:45
- На админгранице с оккупированным Крымом образовалась огромная очередь : #Буквы 08:19
- Закрытие КПВВ: на выезде из Крыма образовалась большая очередь : РБК-Україна 02:41
- Украина закрывает админграницу с Крымом : Інформатор.press 00:06