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На Житомирщине грузовик влетел в маршрутку: ее пассажиры и водитель погибли

На Житомирщине грузовик влетел в маршрутку: ее пассажиры и водитель погибли (18)

Укринформ 2020.08.08 18:47
08.08.2020 18:37 В Коростенском районе Житомирской области вследствие столкновения грузовика с маршруткой погибли водитель и три пассажира микроавтобуса. Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в отделе коммуникации полиции области. "По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, в которой находились водитель и трое пассажиров", - рассказали в полиции.
ГРУЗОВИК, ВОДИТЕЛЬ, ПАССАЖИР, МИКРОАВТОБУС, ЖИТОМИРЩИНА, ПОЛОСА, Житомир, Киев, Запорожье
2020.08.09 (18)

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