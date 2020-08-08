На Житомирщине грузовик влетел в маршрутку: ее пассажиры и водитель погибли (18)

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- Житель Запорожья за рулем фуры попал в ДТП под Житомиром: четверо погибших. Фото : РепортерUA 11:42
- Полиция показала фото ДТП с маршруткой на Житомирщине: погибли четыре человека : Обозреватель 11:40
- Фура столкнулась с маршруткой: погибли пассажиры : Соцпортал 11:36
- На Житомирине разбился микроавтобус с пассажирами: четверо погибли (18+) : IPnews 10:44
- На Житомирщине столкнулись маршрутка и грузовик: четверо погибших : RegioNews 10:41
- Под Житомиром в лобовом ДТП погибли четыре человека: фура влетела в микроавтобус (фото) : NewsOne 10:39
- На трассе Киев-Ковель грузовик влетел в маршрутку, есть погибшие : Західна iнформаційна корпорація 10:16
- На Житомирщине грузовик вылетел на встречку и протаранил маршрутку, 4 человека погибли : Криминал.TV 09:51
- В Житомирской области фура столкнулась с микроавтобусом: погибли четыре человека (фото) : Сегодня.ua 09:46
- В Житомирской области фура столкнулась с микроавтобусом: погибли четыре человека : MY.UA 09:46
- Смертельное ДТП на Житомирщине: полиция показала фото разбитой маршрутки : Українська правда 09:11
- Смертельное ДТП на Житомирщине: Микроавтобус столкнулся с фурой : Bigmir)net Новости 09:09
- Смертельное ДТП: на дороге Киев-Ковель грузовик протаранил маршрутку с людьми : Судебно-юридическая газета 08:39
- На Житомирщине грузовик протаранил маршрутку: четверо погибших : Укринформ 08:31
- Водитель и трое пассажиров маршрутки погибли в результате лобового столкновения с грузовиком. ФОТО : РИА Мелитополь 07:26
- На Житомирщине грузовик влетел в маршрутку - пассажиры и водитель погибли : НикВести 05:08
- В Житомирской области 4 человека погибли в столкновении фуры и маршрутки (фото) : Украина криминальная 01:02
- Фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине: в ужасной трагедии погибли четыре жителя нашей планеты(фото) : Ukr-Today.com 00:48