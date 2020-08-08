ЦИК назначил первые местные выборы в 24 регионах : где не состоится голосование (12)

Сегодня.ua 2020.08.08 22:46

8 августа, 22:36 Елена Вус Провести местные выборы невозможно в 10 громадах Донецкой и 8 - Луганской областей В субботу, 8 августа, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020г, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.