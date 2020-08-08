ЦИК назначил первые местные выборы в 24 регионах : где не состоится голосование (12)

2020.08.09 (12)2020.08.08 (20) →
- ЦИК назначила первые выборы депутатов и глав разных уровней в 24 регионах : КНК Медиа 11:49
- ЦИК назначила первые местные выборы в ОТО на 25 октября : MY.UA 11:01
- Август, 09 в 10:25 Местные выборы в Украине назначили с учетом нового деления на районы : ICTV Факти 10:36
- ЦИК назначила выборы депутатов и председателей различных уровней на 25 октября : UATV 10:15
- Официально: назначена дата местных выборов в 24 регионах : Dnepr.Info 09:24
- ЦВК начала активную подготовку к местным выборам : Одесса News 08:13
- ЦИК отказался от проведения местных выборов в ОРДЛО : Позиция 07:32
- ЦИК назначил первые местные выборы в 24 регионах, за исключением ОРДЛО : Iнше ТВ 06:43
- ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября : Типичный Херсон 04:40
- ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября - Горячие новости : Резонанс.info 03:26
- ЦИК назначил первые местные выборы в 24 регионах : где не состоится голосование : GlavPost.Com 00:37
- ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября : Повінь.com.ua 00:19