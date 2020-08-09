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Премьер Шмыгаль рассказал, как будут работать школы во время эпидемии: "Мы запустили процессы"

Премьер Шмыгаль рассказал, как будут работать школы во время эпидемии: "Мы запустили процессы" (28)

Dialog.ua 2020.08.09 09:33
9 августа 2020, 09:04 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что 1 сентября в большинстве регионов страны дети пойдут в школу, несмотря на эпидемию коронавируса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал "манипуляциями" слухи о том, что дети Украины продолжат дистанционное обучение в школах из-за эпидемии коронавируса. С заявлением он выступил в интервью изданию "Радио Свобода".
СОЦИАЛИЗАЦИЯ, МАНИПУЛЯЦИЯ, СПЕКУЛЯЦИЯ, КАРАНТИН, ШКОЛА, РЕБЕНОК, Шмыгаль, Шмигаль, Украина
2020.08.09 (28)

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