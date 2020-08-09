Премьер Шмыгаль рассказал, как будут работать школы во время эпидемии: "Мы запустили процессы" (28)

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- Шмыгаль сказал, как будет проходить обучение в школах "красных зон" : Всеукраинские вести 11:57
- Шмыгаль рассказал, как будут работать школы с 1 сентября : Гуру.ua 11:39
- Шмыгаль сказал, как будет проходить обучение в школах "красных зон" : Новости без границ 11:37
- 1 сентября начнется "нормальный" учебный год, - Шмыгаль : Фокус 11:34
- В Украине с 1 сентября начнется нормальный учебный год, - Шмыгаль : Рубрика 11:30
- Шмыгаль рассказал, когда в Украине начнется учебный год : Комментарии.UA 11:23
- Правительство определило особенности карантинного учебного процесса с 1 сентября : Правда За Одессу 11:21
- Шмыгаль: С 1 сентября в Украине начнется "нормальный" учебный год : ForUm 11:04
- В Кабмине рассказали, как начнется новый учебный год : Соцпортал 10:36
- Премьер Шмыгаль рассказал, как будут работать учебные заведения в условиях пандемии : Украина криминальная 10:32
- Учебный год в Украине начнется 1 сентября : Авдеевка.сити 10:14
- С 1 сентября в Украине начнется "нормальный" учебный год - Шмыгаль : Новое Время 10:11
- Премьер поведал, как будут работать учебные заведения в условиях пандемии : Ukr-Today.com 09:48
- Шмыгаль рассказал, как будут работать школы с 1 сентября : Karachun.com.ua 09:46
- Премьер Шмыгаль рассказал, как будут работать школы во время эпидемии: "Мы запустили процессы" : Dialog.ua 09:33
- Шмыгаль рассказал, как будет организована работа школ с 1 сентября - Редакция rezonans.info : Резонанс.info 09:26
- Кабмин определился, как будут работать школы в условиях эпидемии Covid-19 : МариоНетки.net 08:56
- Шмыгаль подробно рассказал, как будут работать школы в условиях пандемии : NewsProUA 08:22
- Премьер рассказал, как будут работать учебные заведения в условиях пандемии : Українські національні новини 06:32
- Официально - в Мелитополе дети пойдут в школу 1 сентября : РИА Мелитополь 06:26
- Шмыгаль рассказал, как будет организована работа школ с 1 сентября : Типичный Херсон 04:40
- В Кабмине рассказали, как организуют работу школ с 1 сентября : Вести.ua 03:45
- Шмыгаль рассказал, как будут работать школы с 1 сентября : MY.UA 02:16
- Шмыгаль рассказал, как будут работать школы с 1 сентября : Сегодня.ua 02:01
- Шмыгаль рассказал о работе школ в условиях пандемии : Мрия Запорожьe 01:12
- Шмыгаль рассказал об организации работы школ с 1 сентября : РБК-Україна 00:41
- В Украине с 1 сентября начнется нормальный учебный год, - Шмыгаль : #Буквы 00:19
- Шмыгаль рассказал, как будет организована работа школ с 1 сентября : Новости N 00:09