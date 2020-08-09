Премьер Шмыгаль рассказал, как будут работать школы во время эпидемии: "Мы запустили процессы" (28)

Dialog.ua 2020.08.09 09:33

9 августа 2020, 09:04 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что 1 сентября в большинстве регионов страны дети пойдут в школу, несмотря на эпидемию коронавируса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал "манипуляциями" слухи о том, что дети Украины продолжат дистанционное обучение в школах из-за эпидемии коронавируса. С заявлением он выступил в интервью изданию "Радио Свобода".