Перечень громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы (26)

2020.08.09 (26)2020.08.08 (38) →
- В ЦИК рассказали, где на Донбассе не будет местных выборов : From-UA.com 12:05
- ЦИК определила перечень громад Донецкой и Луганской областей, где невозможно провести местные выборы Избранное : 0432.in 12:00
- ЦИК отменила местные выборы на Донбассе : 06236.com.ua Авдеевка 11:28
- 09.08.2020 11:00 ЦИК: В 18 громадах на Донбассе невозможно провести местные выборы : Петр и Мазепа 11:10
- В 18 общинах на Донбассе невозможно провести выборы, - ЦИК : Новости N 11:09
- ЦИК официально назначила местные выборы - и определила, где их провести невозможно : 5 Канал 11:00
- Выборы 2020 на Донбассе. Объясняем, в каких громадах ЦИК их отменила и почему : Свои.City 10:57
- В 18 громадах на Донбассе невозможно провести выборы, - ЦИК : Українські Новини 10:45
- ЦИК отменила местные выборы на Донбассе : Контракты.ua 10:37
- 09.08.2020 в 10:18 ЦИК отменила местные выборы на Донбассе : InfoResist.org 10:30
- ЦИК отменила местные выборы на подконтрольных территориях Донбасса : Begemot.media 10:17
- ЦИК: Выборы невозможно провести в 18 громадах на Донбассе : Новости Донбасса 09:40
- ЦИК определила перечень громад Донецкой и Луганской областей, где невозможно провести местные выборы : Гордон 09:35
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса : Donbass.UA 09:33
- Местные выборы на Донбассе: в ЦИК назвали районы, где голосование не состоится : Информационное Сопротивление 09:13
- ЦИК приняла решение об отмене местных выборов на Донбассе : Мариупольские новости 08:56
- Местные выборы в прифронтовых районах Донбасса отменены (список общин) : Главком 06:35
- ЦИК отменила местные выборы на Донбассе : Днепр Час 06:28
- В НАТО говорят об усилении научного сотрудничества с Украиной - Украинские новости : УСБН Запорiжжя 05:01
- ЦИК приняла главное решение по местным выборам на Донбассе : Ukr-Today.com 04:48
- ЦИК приняла важное решение по местным выборам на Донбассе : Vector News 01:16
- ЦИК отменила местные выборы на Донбассе : Мрия Запорожьe 01:12
- ЦИК определила громады, где в октябре не будут проводить местные выборы: они возле линии соприкосновения : Громадське телебачення 00:36
- ЦИК назвала районы Донецкой и Луганской областей, где невозможно провести местные выборы : NewsMir.info 00:06
- ЦИК назначила местные выборы без оккупированных тереторий Донбасса : Gazeta.ua 00:05
- ЦИК приняла решение не проводить выборы в Северодонецке : 06452.com.ua Северодонецк 00:02