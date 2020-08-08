Перечень громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы (26)

Знамя индустрии 2020.08.08 23:00

8 августа 2020, 22:34 | Официально 19 Донецкая и Луганская ОГА - ОВГА предоставили ЦИК выводы о возможности проведения местных выборов 25 октября 2020. Об этом сообщается на сайте ЦИК. Центральная избирательная комиссия получила выводы об избирательных участках, на которых местные выборы не проводятся, а также об избирательных участках, на которых возможно / невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.