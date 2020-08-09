Нацкорпус заявил об участии в местных выборах на съезде партии в Одессе (1)

UAzmi 2020.08.08 22:15

2020-08-08 21:52 Сегодня, 8 августа, в Одессе проходит съезд политической партии "Национальный Корпус", во время которого представят кандидатов на местные выборы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы. Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сепары хотят референдум", - днепровский Нацкорпус заклеил рекламу ОПЗЖ о референдуме Съезд начался в 18:30 у Хаджибейской крепости на территории парка Шевченко.