Нацкорпус заявил об участии в местных выборах на съезде партии в Одессе (1)

UAzmi 2020.08.08 22:15
2020-08-08 21:52
Сегодня, 8 августа, в Одессе проходит съезд политической партии
"Национальный Корпус", во время которого представят кандидатов на местные
выборы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
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Съезд начался в 18:30 у Хаджибейской крепости на территории парка Шевченко.
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