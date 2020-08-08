Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский запретил украинцам вмешиваться в американские выборы

Зеленский запретил украинцам вмешиваться в американские выборы (20)

DsNews 2020.08.08 23:03
суббота, 08 августа 2020, 22:46 Украина не позволит себе вмешаться в выборы президента США и испортить отношения с этой страной Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского, передает "ДС". Так, Зеленский отметил, что вмешательство в суверенные выборы другой страны неприемлемо при любых обстоятельствах. "Вместе с тем Украина в свою очередь абсолютно уверена в том, что и со
УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЫБОР, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, РЕПУТАЦИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, Зеленский, США, Украина, Россия
2020.08.09 (20)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020