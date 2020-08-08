Зеленский запретил украинцам вмешиваться в американские выборы (20)

DsNews 2020.08.08 23:03

суббота, 08 августа 2020, 22:46 Украина не позволит себе вмешаться в выборы президента США и испортить отношения с этой страной Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского, передает "ДС". Так, Зеленский отметил, что вмешательство в суверенные выборы другой страны неприемлемо при любых обстоятельствах. "Вместе с тем Украина в свою очередь абсолютно уверена в том, что и со