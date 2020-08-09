Ребров, Милевский и Швед узнали соперников по квалификации ЛЧ (34)

UA-Футбол 2020.08.09 15:14

Лига Чемпионов 9 августа 2020, воскресенье. 14:56 В Ньоне прошла жеребьевка отбора к уже новому сезону В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов 2020/21. Пока топ-клубы смакуют плей-офф нынешней Лиги Чемпионов, клубы поскромнее уже борются за право участия в новом розыгрыше турнира на следующий сезон. По результатам жеребьевки венгерскому "Ференцварошу" под руководством